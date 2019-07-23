Трамп рассказал об обдирании США Евросоюзом

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что ЕС «обдирает» США в торговле. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что со стороны Евросоюза эти действия происходят сильнее, чем со стороны Китая.

Трамп также добавил, что представители ЕС убивают и сокрушают США, несмотря на то, что американская сторона наоборот пытается их защитить.

По мнению американского президента, с его приходом на этот пост страну «снова начали уважать».

Ранее сообщалось, что Трамп оценил важность диалога с Россией.