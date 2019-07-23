Трамп рассказал об обдирании США Евросоюзом
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Президент США Дональд Трамп заявил о том, что ЕС «обдирает» США в торговле. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что со стороны Евросоюза эти действия происходят сильнее, чем со стороны Китая.
Трамп также добавил, что представители ЕС убивают и сокрушают США, несмотря на то, что американская сторона наоборот пытается их защитить.
По мнению американского президента, с его приходом на этот пост страну «снова начали уважать».
Ранее сообщалось, что Трамп оценил важность диалога с Россией.