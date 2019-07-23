Директор «РГ-Девелопмент» готовится к реализации новых инвестпроектов

Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «Лонтано», который находился под управлением компании ООО «Северная Эгида», с 26 июня 2019 года перешёл под управление компании УК «РВМ Капитал».

Смена управляющей компании, по словам бенефициара РГД Сергея Шумея, позволит нарастить девелоперские компетенции компании и максимально способствовать ее развитию.

По словам Шумея, ключевыми задачами компании являются расширение земельного банка, а также сбалансированное развитие, которое позволит «РГ-Девелопмент» через несколько лет войти в пятерку ведущих девелоперов России.

«РГ-Девелопмент» — инвестиционно-девелоперская компания, которая существует с 2013 года и специализируется на строительстве жилой недвижимости в Москве. На сегодняшний день, в портфеле компании — более 800 тыс. м 2 жилой недвижимости.

С момент создания ООО «РГ - Девелопмент» в 2013 году было принято решение сфокусировать интересы компании на реорганизации промзон, расположенных внутри сложившихся районов в старых границах Москвы, рассказала гендиректор компании Татьяна Тихонова.

«Развивая территории внутри существующей застройки мы улучшаем экологию этих районов, делаем их более доступными с точки зрения транспортной инфраструктуры, создаем новые рабочие места, строим детские сады и социальные объекты, занимаемся благоустройством. В наших ключевых проектах, таких как жилой квартал «Октябрьское поле», жилые комплексы «Петровский парк», «Балтийский», «Фонвизинский», мы создаем комфортную городскую среду, что отвечает интересам жителей и политике столичных властей. Мы и в дальнейшем планируем принимать активное участие в программах, реализуемых Правительством Москвы, в первую очередь в сфере улучшения экологии и создания комфортной городской среды», — пояснила она.

На сегодняшний день завершено строительство первых четырех проектов «РГ - Девелопмент», в активной стадии реализации находится одновременно еще шесть проектов, по которым нам удается выдерживать очень высокую динамику работ, рассказала Тихонова.

«В этом квартале началось строительство нового жилого комплекса на севере Москвы, который продемонстрировал уникальный интерес со стороны покупателей. Мы не стоим на месте, постоянно работаем над качеством строящихся объектов, расширением земельных активов, подбором новых площадок для строительства. Так что в ближайшей перспективе мы, конечно же, предложим рынку новые проекты компании, сохраняя их локацию – границы «старой» Москвы», — рассказала гендиректор «РГ - Девелопмент Татьяна Тихонова.

По ее словам, компания не имеет планов по выходу на региональные рынки.

«Сегодня наш интерес сфокусирован на Москве. Да, в столице рынок очень конкурентный, но именно благодаря этому есть возможность реализовывать самые интересные проекты и инновационные решения. Однако, ничего невозможного нет», — отметила руководитель компании.