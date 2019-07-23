S&P повысило кредитный рейтинг двум «дочкам» группы «Россети»

Международноное агентство Standard & Poor's (S&P) повысило долгосрочный рейтинг кредитоспособности двух дочерних компаний ПАО «Россети» - «МОЭСК» и «МРСК Центра» до уровня «BB+» со стабильным прогнозом.

Ранее с представителями S&P встречалось рукововодство финблока ПАО.

Аналогичные встречи прошли и на уровне дочерних компаний.

Агентство при выставлении рейтинга учитывало стабильное улучшение результатов операционной деятельности и их стратегическое значение для экономики страны.

Повышение кредитного рейтинга компаний «МОЭСК» и «МРСК Центра» - это, несомненно, позитивная новость для нас и инвестиционного сообщества, заметил замгендиректора «Россетей» по финансам Егор Прохоров.

«Работа с рейтинговыми агентствами входит в число приоритетных задач группы «Россети». Она направлена на снижение расходов по обслуживанию долга всех компаний, входящих в холдинг. Принятое решение в очередной раз отражает справедливую оценку эффективности проводимой финансовой политики группы «Россети», — заявил он.