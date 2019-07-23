Работникам банков могут запретить пользоваться смартфонами
close
Сотрудникам банка могут запретить пользоваться смартфонами на рабочем месте, сообщают «Известия».
Рекомендации могут появиться в сентябре нынешнего года.
Банки смогут обеспечить работников телефоном без камер, чтобы сохранить связь с внешним миром, однако исключив возможность злоупотребления.
В некоторых банках, в том числе и международных, такая практика уже действует.
Отмечается, что запрет актуален для сотрудников колл-центров, бэк-офисов и тех, кто обслуживает CRM-системы.
Сами банки не уверены в эффективности данных ограничений.
Ранее сообщалось, что телефоны в школах хотят запретить в России.