Россиянам рассказали, как восстановить трудовую книжку

Чтобы восстановить трудовой стаж при потере трудовой книжки необходимо обратиться в пенсионный фонд, на прошлое место работы или в офис «Мои документы», передают РИА «Новости».

В пресс-службе Главархива Москвы заявили, что в первую очередь нужно посетить пенсионный фонд, взяв с собой СНИЛС и паспорт. В выписке из индивидуального лицевого счета будут внесены сведения о трудовой деятельности, на основании отчислений, производимых работодателями.

Чтобы подтвердить запись в трудовой или при ее утрате, необходимо обратиться в предыдущее место работы. Работодатель обязан хранить документы о трудовой деятельности на протяжении 75 лет.

Если организацию не удалось найти, то справку о подтверждении трудового стажа можно получить в архиве. Для этого нужно вспомнить полное название организации и годы работы в ней.

В случае отсутствия документов в архиве из-за того, что работодатель не передал их, выполнение работы можно доказать трудовым договором, грамотой, благодарностью, а также подтверждение свидетелей – бывших коллег. Также можно подать заявление в суд, тем самым установив факт трудовой деятельности.

Ранее сообщалось, что Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице.