Орешкин предсказал новое падение цен на сырье

Глава МЭР Максим Орешкин не исключил дальнейшего падения цен на сырьевые товары, передает ТАСС.

Он отметил, что РФ сегодня готова к этому лучше, чем в 2014 году.

По его мнение, это «те внешние риски, которые существуют».

Ранее Орешкин рассказал о следующем затяжном кризисе.