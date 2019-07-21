Роскомнадзор заблокировал 30 тысяч онлайн-казино

Роскомнадзор с начала 2019 года закрыл более 30 тыс. сайтов и сообществ, причастных к нелегальным онлайн-казино. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Роскомнадзора, в последние три года число незаконных игральных сайтов увеличивается. В прошлом году ведомство заблокировало 47 тысяч порталов, а в 2018 году — 39 тысяч сайтов.

По словам эксперта, общий объем нелегального рынка ставок можно оценить примерно в 400–440 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве игроки казино не обратили внимание на ночной штурм полиции.