В России предложили не считать пиво алкоголем

Министерство промышленности и торговли России предложило смягчить ограничения на розничную продажу пива. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на разработанный министерством проект стратегии развития торговли на 2019-2025 года.

Как отмечается, Минпромторг предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией.

Уточняется, что такое предложение было сделано, чтобы вывести пиво из-под ограничений, которые сейчас действуют для всего алкоголя.

Как подчеркивается, министерство намеревается в ближайшее время направить проект ряду ведомств для согласования.

Пиво приравняли к алкогольной продукции в 2011 году, в результате чего его нельзя продавать с 23.00 до 08.00 часов. Также его нельзя продавать несовершеннолетним.

Ранее сообщалось, что продажу алкоголя и табака в жилых районах могут запретить.