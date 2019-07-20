Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии

Санкции против России назвали бесполезными и вредными для Европы. Об этом сказал глава правительственного органа ФРГ бундестаг по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью Deutschlandfunk.

Эрнст отметил, что не видит никаких плюсов от антироссийских санкций, потому что они не работают.

«Эти санкции были в течение пяти лет и нет никаких изменений в российской политике... Они не работают»— подчеркнул Эрнст.

По его словам, санкционные меры не только сохраняют напряженность между странами, но и вредят европейским компаниям, в частности немецкому бизнесу.

«Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем», — добавил Эрнст.

Ранее премьер Саксонии потребовал снятия санкций с России.