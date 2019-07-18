Welt: в Германии надеются убедить Россию отказаться от угля

Организаторы германо-российского форума «Петербургский диалог» хотят порекомендовать российской стороне отказаться от угольной энергетики. Die Welt замечает, что эта инициатива кажется странной, так как в Германии эта модель подвергается сильной критике.

Отмечается, что в неформальной встрече примут участие порядка 300 представителей, связанных с экономической, политической, культурной и научной сферами. При этом сопредседатель «Петербургского диалога» Рональд Пофалла намерен обратить особое внимание на защиту окружающей среды. Помимо него об отказе от угольной энергетики будут говорить бывшие председатели «угольной комиссии» и премьеры федеральных земель Станислав Тиллих и Маттиас Платцек. Подчеркивается, что из-за наличия у российской стороны запасов природного газа, отказ от угля станет для нее не таким сложным, как для Германии.

Газета замечает, что отказ от угольной энергетики в самой Германии вызывает вопросы, так как является дорогостоящим и неэффективным, а его значение для климата будет иметь ограниченный эффект. Кроме этой темы, на форуме будут обсуждать наиболее важные аспекты двусторонних отношений, в том числе ситуацию на Украине и санкции.