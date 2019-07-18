Половина россиян получает меньше 35 тысяч рублей

Росстат поделился итогами исследования зарплат россиян, которые работают в крупных и средних компаниях. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что 50% граждан получают меньше 34 335 тыс. рублей в месяц, что является медианным значением оплаты труда.

Медианная зарплата — это уровень оплаты труда, при котором 50% работников получают ниже, а 50% выше. Оно значительно ниже средней зарплаты по стране — 47 657 рублей и приближено к отражению зарплаты большей части населения.

«Чем сильнее средняя зарплата отличается от медианы, тем сильнее неравенство в оплате труда и выше доля людей с низкой зарплатой», — рассказал директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.

Отклонение от медианы составило 27,9% в 2019 году.

Согласно исследованию, оплата труда 20% работников, которые получают больше всего составляет 48% объема средств, которые выделяются на зарплату.

Разница между средними и медианными зарплатами по стране колеблется от 13 до 31%. Например, в Москве средняя зарплата 96 тыс. рублей, а медиана оказалась в районе 66 тыс. рублей.

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