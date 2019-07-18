В МЭР оценили темпы годовой инфляции в России

В Минэкономразвития (МЭР) подготовили доклад «Картина деловой активности» за июль текущего года, в котором оценили темпы инфляции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что оценка отражает ситуацию на 15 июля 2019 года. По «по сравнению с мартовским пиком 5,3% год к году» темпы роста потребительских цен уменьшились на 4,5%.

Ранее работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции. скандал вызвал проверку Минэкономразвития. Выяснилось, что подобные случаи бывали и до этого. К досрочному объявлению данных также привело плохое организационное состояние предприятия.