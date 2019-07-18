Пол Маккартни создаст мюзикл

Бывший участник британской группы The Beatles Пол Маккартни работает над созданием своего первого мюзикла. Об этом сообщает «Би-би-си».

В основу мюзикла ляжет выпущенный в 1946 году фильм Фрэнка Капры «Эта прекрасная жизнь».

Пол Маккартни назвал киноленту «всеобщей историей, в которой каждый найдет частичку себя».

Отмечается, что в работе над мюзиклом также принимают участие продюсер Билл Кенрайт и сценарист Ли Холл, который также работал над биографическим фильмом про Элтона Джона «Рокетмэн».

Фильм «Эта прекрасная жизнь» рассказывает историю мужчины, который после ряда жизненных проблем решает совершить самоубийство. Однако его спасает ангел-хранитель, который помог главному герою увидеть, насколько сильно его жизнь помогла другим людям. В основу сюжета легла книга «Величайший подарок» Филипа Ван Дорена Стерна.