Ростат опубликовал данные о доходах россиян

Реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3%, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, в первом полугодии 2018 года доходы населения выросли на 1,3%.

В I квартале 2019 года, по уточненным данным, показатель снизился на 2,5% к январю — марту 2018 года.

Во II квартале 2019 года располагаемые доходы сократились на 0,2%.

Ранее Минтруд предложил ввести реестр бедных граждан.