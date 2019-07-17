Российские банки заработали более 1 трлн рублей за полгода

Прибыль российских банков в первые шесть месяцев 2019 года составила более 1 трлн рублей, сообщает ТАСС.

Согласно сообщению ЦБ РФ, что в 2018 году за аналогичный период банки получили 634 млрд рублей.

Прибыль банков России за январь-май этого года составил 897 млрд рублей из 1005 млрд. Так, банки смогли заработать 138 млрд рублей против 107 млрд за июнь 2018.

Отмечается, что резервы на возможные потери возросли на 7,8% за первые полгода 2019, что составило 8,12 трлн рублей.

Ранее ЦБ рассказал о главных ограничениях экономики.