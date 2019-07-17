Минтруд предложил ввести реестр бедных граждан

В России могут ввести реестр людей с доходами ниже прожиточного минимума, заявили в Минтруде. Об этом сообщает ТАСС.

Власти регионов, которые участвуют в пилотном проекте по борьбе с бедностью, подготовили предложения по формированию и ведению региональных реестров бедной части населения страны. Кроме того, были сделаны предложения по созданию системы отслеживания уровня жизни граждан, чтобы повышать его.

Минтруд предложил бороться с бедностью за счет реализации мер в сферах занятости, здравоохранения и образования.

В ведомстве добавили, что особое внимание при формировании предложений было уделено бедным семьям с детьми. Отмечается, что наиболее эффективным способом выйти из бедности является социальный контракт, который стимулирует людей улучшать материальное положение.

Ранее сообщалось, что пенсии россиян опять заморозят.