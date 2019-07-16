Домодедово оштрафовали на 55 млн за порчу реки Гнилуша

По постановлению десятого арбитражного апелляционного суда по иску Росприроднадзора, международному аэропорту Домодедово нужно будет заплатить 55 миллионов рублей за причиненный реке Гнилуша вред. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что средства с Домодедово взыщут из-за нарушения аэропортом водного законодательства в период с 6 июля по 27 июля 2017 года.

Как отмечается, полученная сумма поступит в бюджет городского округа Домодедово.

Ранее стало известно о высоких зарплатах грузчиков в аэропортах.