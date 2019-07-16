Домодедово оштрафовали на 55 млн за порчу реки Гнилуша
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По постановлению десятого арбитражного апелляционного суда по иску Росприроднадзора, международному аэропорту Домодедово нужно будет заплатить 55 миллионов рублей за причиненный реке Гнилуша вред. Об этом информирует ТАСС.
Сообщается, что средства с Домодедово взыщут из-за нарушения аэропортом водного законодательства в период с 6 июля по 27 июля 2017 года.
Как отмечается, полученная сумма поступит в бюджет городского округа Домодедово.
Ранее стало известно о высоких зарплатах грузчиков в аэропортах.