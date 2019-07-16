Назван огромный ущерб от массовой гибели российских пчел
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В ассоциации пчеловодов России сообщили, что ущерб от повальной гибели пчел может составить 1 трлн рублей, передает ТАСС.
Президент ассоциации Альфира Маннапова уточнила, что подобная цифра будет достигнута в случае гибели 60% популяции насекомых.
В Минсельхозе РФ пока не дали свою оценку в отношении потенциального ущерба.
Стало известно, что в Госдуме собираются обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить информацию о массовой гибели пчел в России.
К гибели насекомых приводит небезопасное применение пестицидов.