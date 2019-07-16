Назван огромный ущерб от массовой гибели российских пчел

В ассоциации пчеловодов России сообщили, что ущерб от повальной гибели пчел может составить 1 трлн рублей, передает ТАСС.

Президент ассоциации Альфира Маннапова уточнила, что подобная цифра будет достигнута в случае гибели 60% популяции насекомых.

В Минсельхозе РФ пока не дали свою оценку в отношении потенциального ущерба.

Стало известно, что в Госдуме собираются обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить информацию о массовой гибели пчел в России.

К гибели насекомых приводит небезопасное применение пестицидов.