В России рекордно упали цены на сахар. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Союзроссахар.

В июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года. Это обусловлено тем, что сейчас в России предложение на данный продукт превысило спрос. Как сообщается, излишек составил почти 3 млн тонн.

Теперь килограмм сахара можно приобрести на 10 рублей дешевле. По словам, председателя правления Союза Андрея Бодина, подобные снижения нетипичны для летнего периода. Он пояснил, что в июле спрос на сахар возрастает.

В Союзе подчеркнули, что причиной излишка является большой урожай.