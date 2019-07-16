Цены на сахар в России рекордно упали

В России рекордно снизились цены на сахар. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Союзроссахар.

Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.

Уточняется, что теперь килограмм сахара можно приобрести за 26,9 руб. вместо 37 руб.

По словам, председателя правления Союза Андрея Бодина, подобные снижения нетипичны для летнего периода.

Он пояснил, что в июле спрос на сахар возрастает, и производители поднимают цены на этот продукт.

В Союзе подчеркнули, что причиной снижения цен на сахар является большой урожай.