Рубль может вскоре обвалиться

Во второй половине 2019 года российскую валюту – рубль — ожидает падение. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные валютного стратега крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослава Косатого.

По его мнению, рубль может потерять около 9% к концу 2019 года из-за смягчения кредитно-денежной политики Банка России и понижения ключевой ставки.

«Негативные эффекты снижения ставки Центробанком окажутся сильнее, чем позитивные», — заверил Косатый.

Также российской валюте, по его словам, угрожает нестабильность в Еврозоне и торговая война между США и Китаем.

Косатый также спрогнозировал, что курс доллара вырастет до 69 рублей.

Ранее сообщалось, что российский рубль был признан самой недооцененной валютой из существующих в мире.