Сбербанк поспособствовал возбуждению дела главы «Нового потока»

Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова в мошенничестве с участием организованной группы было возбуждено по заявлению Сбербанка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Председателю вминается хищение 1 млрд 806 млн 700 тыс. руб. Это сумма, которую он взял в банке.

Сбербанк признан потерпевшей стороной.

Отмечается, что кредит Мазуров разделил между собой и неустановленными лицами.

Ранее предприниматель был задержан и доставлен в отделение МВД, где возбудили дело по статье «Особо крупное мошенничество».