Бахрейн инвестирует в Крым €500 млн

Представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина заявил, что фирма намеревается инвестировать в Крым €500 млн. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, эти деньги будут вложены в инфраструктурные проекты на Крымском полуострове.

Он уточнил, что данные средства могут быть использованы для строительства дорог, железнодорожных сооружений и прочих проектов в области инфраструктуры.

Как отмечается, члены ближневосточной компании посетили Россию за последний год пару раз и уже подписали меморандум о сотрудничестве.

Уточняется, что к концу 2019 года начнется реализация запланированных проектов.