Инвесторы из Германии рекордно вложились в экономику России

Немецкие инвесторы установили новый рекорд в России, несмотря на санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет о большом вкладе в экономику России, который составил €1,76 млрд. Эта сумма была подсчитана российско-германской внешнеторговой палате за первый квартал 2019 года.

Отмечается, что это является почти половиной результата за прошлый 2018 год.

Такие показатели были достигнуты несмотря на то, что Россия находится под давлением санкционной политики.

Ранее были названы даты российского инвестиционного форума, который пройдет в Сочи в 2020 году.