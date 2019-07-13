Роструд назвал допустимый возраст начала работы

В Роструде рассказали, что несовершеннолетние могут заключать трудовые договоры с 16 лет.

При этом работа в ночных клубах и игорном бизнесе запрещена для лиц до 18 лет.

Сыграть роль в театре человек может в любом возрасте. До 14 лет можно участвовать в концертах.

Подросток в 15 лет уже может привлекаться для выполнения легкого труда без вреда здоровью.

Несовершеннолетним нельзя устанавливать испытательный срок. Их рабочая неделя должна бы короткой: до 16 лет — не более 24 часов в неделю, 16-18 лет — не более 35. Также для низ предусмотрен сокращенный рабочий день.