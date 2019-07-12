50 торгпредов России в иностранных государствах стали гостями Московской области

Сегодня в Доме Правительства Московской области прошла встреча с главами торговых представительств России в иностранных государствах. Она была организованна в рамках «Недели торговых представителей Российской Федерации в иностранных государствах» по инициативе Губернатора Московской области Андрея Воробьева. Её участниками стали 50 торгпредов, в том числе из Великобритании, Швеции, Австрии, Кореи, Норвегии, Кубы, Кореи, ЮАР, Турции, Бельгии, Сингапура, Японии, Украины и других стран, а также представители бизнес-сообщества регион, которые ориентированы на развитие экспортных поставок.

«Позвольте поприветствовать Вас от лица Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Московская область может с правом сказать, что является одним из лидеров по целому ряду направлений. Промышленность у нас растет больше чем на 10% в год последние четыре года. Инвестиций за последний год выросли на 22%», – сказал заместитель Председателя Правительства Московской области Вадим Хромов, открывая мероприятие.

Зампред региона обратил внимание, что по итогам 2018 году объем несырьевого экспорта превысил 6,9 млрд долларов США, но стоит задача увеличить показатели к 2024 году до 13,24 млрд долл. США.

«Это серьезный вызов и большая работа предстоит. Но в итоге она повлияет ключевым образом на продвижение российской продукции на международном рынке. И без вашей помощи нам будет крайне сложно это сделать. Вы знаете все нюансы по входе российских товаропроизводителей на рынок своей страны, И именно в диалоге с вами есть возможность помочь нашим экспортерам выполнить задачу по удвоению экспорта Подмосковья», — обратился к торгпредами Вадим Хромов.

После делового завтрака торговые представители перешли к работе в формате бизнес-сессия с производителями Московской области. Представить свою кампанию, рассказать о продукции и задать все интересующие вопросы по вхождению на иностранный рынок пришли более 100 руководителей предприятий Подмосковья.