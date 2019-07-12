Бывший замглава ПФР арестован

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Замглавы ПФР Алексей Иванов Замглавы ПФР Алексей Иванов
Замглавы ПФР Алексей Иванов
Сайт Пенсионного фонда России

Бывшего заместителя руководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовал Басманный суд Москвы по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отправлен в СИЗО до 9 сентября.

Отмечается, что следователь настаивал на заключении Иванова в «Лефортово», а прокурор запрашивал разрешение на домашний арест.

Ранее Иванов признал вину в получении взятки в размере 4,4 млн рублей, а также попросил не лишать его свободы.