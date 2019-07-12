В Госдуме прояснили уход Visa и MasterCard из России

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что международные платежные системы (МПС) не покинут рынок России из-за нового законопроекта. Об этом сообщает ТАСС.

Новые положения закона «О национальной платежной системе» требуют исключить дискриминационные меры в отношении российских организаций из правил платежных систем.

По словам Аксакова, «ничего жесткого там нет». Он добавил, что МПС должны будут привести свои правила в соответствие с российскими правилами. Если МПС нарушат правила, то будут предусмотрены штрафы, как и для любой другой российской организации.

Ранее сообщалось, что международные платежные системы могут покинуть территорию России, если Госдума и Центрабанк примут новые положения закона «О национальной платежной системе».