В конгрессе США одобрили санкции против госдолга России

Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга. Об этом сообщает C-Span.

Поправка касается проекта оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год. Ее предложили представители Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс.

По словам авторов, эта поправка приведет к серьезным антироссийским санкциям.

«Ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России», — подчеркнул Шерман.

Как отмечается, в настоящее время также существуют шансы того, что эту поправку не воплотят в жизнь. Один из них — это, если власти Соединенных Штатов решат, что российская сторона не вмешивалась в выборы главы США, хотя бы в ходе одного избирательного цикла. Также это решение необходимо будет одобрить конгрессу.

Известно, что сам проект, в который включена поправка, пока не одобрен. Если его утвердят, то дальше все будет зависеть от решения и подписи президента США Дональда Трампа.