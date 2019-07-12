Россия дала в долг другим странам $1 млрд

Российская сторона расширила программу выдачи межгосударственных кредитов на 79 млрд рублей и могла дать в долг странам из дальнего зарубежья, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

По данным Федерального казначейства и поправок в бюджет, Россия практически реализовала крупнейшую программа займов за последние пять лет. Замминистра финансов Сергей Сторчак отказался объяснять причину увеличения выдачи займов и назвать страны, которые получили от РФ деньги.

Однако, по мнению аналитиков, вероятно, заемщиками являются крупные страны из дальнего зарубежья, так как займы для стран СНГ обычно публично анонсируются.

Ранее сообщалось, что в Госдуме ответили на заявление Совета Европы о сумме долга России.