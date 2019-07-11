Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции

Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.

Как отмечается, скандал вызвал проверку Минэкономразвития. Выяснилось, что подобные случаи бывали и до этого.

Подчеркивается, что досрочному объявлению данных также привело плохое организационное состояние предприятия.

Ранее в Росстате назвали виновных за утечку данных. Тогда ведомство возложило вину на одно из подведомственных учреждений, которое направило данные в Единую базу статистической информации (ЕБСД) до ее окончательного подтверждения.