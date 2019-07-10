Глава подразделения Росстата уволился после скандала с данными

close
Памятник французскому архитектору Ле Корбюзье около здания Центросоюза (ныне — Росстата) на... Памятник французскому архитектору Ле Корбюзье около здания Центросоюза (ныне — Росстата) на...
Памятник французскому архитектору Ле Корбюзье около здания Центросоюза (ныне — Росстата) на...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Глава межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после инцидента с данными по инфляции, передает ТАСС.

Информацию подтвердило Минэкономразвития.

Отмечается, что министр не был удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия, приведшим к инциденту с преждевременной публикации информации.

Кроме того, Росстат провел служебное расследование.

Речь идет о публикации данных по июньской инфляции раньше официальных.

Ведомство возложило вину на одно из подведомственных учреждений, которое направило данные в Единую базу статистической информации (ЕБСД) до ее окончательного подтверждения.