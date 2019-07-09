Свыше 400 пилотов в России на год остались без работы

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что 425 пилотов отстранили от полетов на год в России в связи обнаруженными у них нарушений. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Куренного, уровень подготовки пилотов является ключевым вопросом. Он отметил, что органы прокуратуры регулярно проверяют учебные учреждения гражданской авиации.

Также представитель Генпрокуратуры заявил о закрытии двух авиационных образовательных центров. Кроме того, аннулированию подверглись 160 летных свидетельств пилотов.

Ранее генпрокурор России Юрий Чайка раскритиковал отечественную авиацию.