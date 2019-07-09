Когда США накроет дефолт, рассказали эксперты
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США в начале сентября с большой долей вероятности столкнуться с дефолтом, передает РИА «Новости».
Об этом сообщили местные эксперты.
Они выразили опасение, что, если Вашингтон не сможет договориться с Конгрессом, стране придется выйти за лимит госдолга.
Критическая ситуация стала возможной из-за чрезвычайно низких налоговых поступлений.
Отмечается, что если правительство ничего не решит с повышением лимита госдолга до ухода на каникулы, Вашингтон не сможет выполнить кредитные обязательства.