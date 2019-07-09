Названы причины для отказа россиянам в отпуске

Роструд назвал причины, позволяющие работодателю отказать сотруднику в отпуске, передает РИА «Новости».

Как оказалось, в случае угрозы благополучной работе предприятия работодатель может перенести отпуск на следующий год. Делается это с согласия работника.

После этого перенесенные отпускные дни нужно использовать не позднее 12 месяцев после окончания года, за который они предоставляются.

Также руководство может вызвать сотрудника из отпуска.

Роструд отметил, что не существует законодательно установленного списка, которые регламентирует отзыв из отпуска.