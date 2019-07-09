США ожидает дефолт в сентябре

Эксперты заявили о грозящем США дефолте в грядущем сентябре по причине низких налоговых поступлений, передает ТАСС.

Такая угроза обозначена в аналитическом докладе Центра двухпартийной политики.

Эксперты предупредили, что, по всей видимости, правительство страны к началу сентября уже не сможет своевременно платить по счетам. Уточняется, что налоговые поступления в бюджет выросли только на 2-3%, хотя ожидались другие цифры.

Специалисты призвали Белый дом начать переговоры с Конгрессом для повышения потолка госдолга.