«Северный поток — 2» назвали ловушкой для Европы
В «Нафтогазе» заявили, что строительство трубопровода «Северный поток — 2» представляет опасность для европейских стран. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно заявлению украинской компании, данный газопровод является ловушкой для Европы.
Кроме того, компания обвинила власти России в том, что они используют «языка шантажа и силы».
В «Нафтогазе» подчеркнули, что Украине это известно не понаслышке, поскольку она смогла пережить три энергетических кризиса, которые были организованы российской компанией «Газпром».
Ранее сообщалось, что ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2».