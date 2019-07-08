«Северный поток — 2» назвали ловушкой для Европы

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В «Нафтогазе» заявили, что строительство трубопровода «Северный поток — 2» представляет опасность для европейских стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно заявлению украинской компании, данный газопровод является ловушкой для Европы.

Кроме того, компания обвинила власти России в том, что они используют «языка шантажа и силы».

В «Нафтогазе» подчеркнули, что Украине это известно не понаслышке, поскольку она смогла пережить три энергетических кризиса, которые были организованы российской компанией «Газпром».

Ранее сообщалось, что ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2».