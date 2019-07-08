Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию, рассказал Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на возможность запрета денежных переводов в Грузию. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, депутаты в скором времени предложат правительству рассмотреть идею запрета перечисления денежных переводов с территории российского государства.

Причем, подчеркнул политик, в 2018 году, денежные переводы достигли $641 млн, что составляет 10% от внутреннего валового продукта (ВВП) Грузии.

Он уточнил, что тем самым Россия занимает первое место по объему денежных переводов в Грузию.

«Думать надо, прежде чем совершать такие действия по отношению к российской федерации, тем более мы прекрасно с вами понимаем, что это провокация, затеянная за океаном», — отметил Володин.

Он пояснил, что экстремистские силы Грузии только усиливают напряженность и способствуют кризису в стране.

Ранее в Госдуме захотели запретить вино и воду из Грузии.