Орешкин возмутился досрочной публикацией данных Росстата

Министр экономического развития России возмутился досрочной публикации по инфляции на сайте ЦБ. Об этом сообщает ТАСС.

Орешкин попросил Росстат и Банк России провести служебное расследование.

«Это абсолютно недопустимо», — заявил министр.

Ранее на сайте ЦБ был опубликован отчет, что в России снизилась инфляция до 4,7% по итогам июня в годовом выражении.

Отмечается, что данные об индексе потребительских цен в июне 2019 года должны были попасть в открытый доступ 8 июля после 16:00.

Ранее Орешкин рассказал о следующем затяжном кризисе.