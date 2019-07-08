Орешкин возмутился досрочной публикацией данных Росстата

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Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного... Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Министр экономического развития России возмутился досрочной публикации по инфляции на сайте ЦБ. Об этом сообщает ТАСС.

Орешкин попросил Росстат и Банк России провести служебное расследование.

«Это абсолютно недопустимо», — заявил министр.

Ранее на сайте ЦБ был опубликован отчет, что в России снизилась инфляция до 4,7% по итогам июня в годовом выражении.

Отмечается, что данные об индексе потребительских цен в июне 2019 года должны были попасть в открытый доступ 8 июля после 16:00.

Ранее Орешкин рассказал о следующем затяжном кризисе.