Грузинское вино могут перестать поставлять в РФ
В Госдуме сообщили, что 8 июля будет поднят вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды. Об этом сообщает ТАСС.
По словам руководителя партии «Единая Россия» Сергея Неверова, такие действия нужно предпринять потому, что в Грузии присутствуют русофобские настроения, которые подвергают граждан РФ опасности.
По словам Неверова, депутаты также рассмотрят запрет на перечисление денежных средств в Грузию.
Ранее сообщалось, что продовольствие из Грузии продолжат поставлять в Россию.