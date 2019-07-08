Грузинское вино могут перестать поставлять в РФ

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В Госдуме сообщили, что 8 июля будет поднят вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя партии «Единая Россия» Сергея Неверова, такие действия нужно предпринять потому, что в Грузии присутствуют русофобские настроения, которые подвергают граждан РФ опасности.

По словам Неверова, депутаты также рассмотрят запрет на перечисление денежных средств в Грузию.

Ранее сообщалось, что продовольствие из Грузии продолжат поставлять в Россию.