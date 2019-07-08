Курорты Грузии потеряли 80% российских туристов
80% гостиничных броней были отменены российскими туристами в Грузии из-за временного запрета на прямое авиасообщение между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС.
Как данным администрации туризма Аджарии, больше всего броней было аннулировано на морских курортах, их число достигло 80%. В остальной части Грузии ситуация также остается неблагоприятной. Около 60% броней россиян было отменено по стране.
Уточняется, что от отдыха в Грузии не отказались российские туристы премиум-класса.
Ранее было названо условие для возобновления грузинского авиасообщения в Россию.