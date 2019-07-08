Берлин признал необходимость «Северного потока — 2»
Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что ФРГ нуждается в газопроводе «Северный поток — 2». Об этом сообщает Bild.
По его словам, данный проект не сделает Германию зависимой от России.
Он также добавил, что «Северный поток — 2» принесет Берлину только экономическую выгоду.
Альтмайер подчеркнул, что в последующие годы потребность ФРГ в газе существенно вырастет.
Ранее сообщалось, что во Франции призвали ЕК поддержать «Северный поток — 2».