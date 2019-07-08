Берлин признал необходимость «Северного потока — 2»

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Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что ФРГ нуждается в газопроводе «Северный поток — 2». Об этом сообщает Bild.

По его словам, данный проект не сделает Германию зависимой от России.

Он также добавил, что «Северный поток — 2» принесет Берлину только экономическую выгоду.

Альтмайер подчеркнул, что в последующие годы потребность ФРГ в газе существенно вырастет.

Ранее сообщалось, что во Франции призвали ЕК поддержать «Северный поток — 2».