Названы наиболее подорожавшие российские продукты

Росстат рассказал о том, какие продукты в 2018 году подорожали больше всего. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Общий уровень инфляции по результатам Росстата составил по плану 4,3%, однако стоимость многих товаров и услуг его значительно превысила.

По данным ведомства, рост цен на пшено и капусту превысил общий уровень инфляции в 17 раз.

Далее в рейтинге следует газомоторное топливо, преимущественно бензин. На его цены повлияло возрастание стоимости нефти.

Также увеличение цены отмечается и на такие продукты, как яйца и сахар. Они возросли в стоимости на 28,3 и 25,9%.

Ранее сообщалось, что цены на мясо могут подскочить на 10%.