В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США

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Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как говорится, вперед и с песней», — заявил Клинцевич.

По его словам, теперь украинские политики начнут говорить о том, что Украина перестала зависеть от России.

Он также добавил, что пока неизвестно, сколько Украине пришлось заплатить за американскую нефть.

Ранее сообщалось, что Украина впервые в истории получила нефть из США.