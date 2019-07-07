В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Как говорится, вперед и с песней», — заявил Клинцевич.
По его словам, теперь украинские политики начнут говорить о том, что Украина перестала зависеть от России.
Он также добавил, что пока неизвестно, сколько Украине пришлось заплатить за американскую нефть.
Ранее сообщалось, что Украина впервые в истории получила нефть из США.