Зеленскому посоветовали не рассчитывать на Трампа

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Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о помощи президента США Дональда Трампа по «Северному потоку — 2».

«Зеленский зря рассчитывает на Трампа», — написал Пушков.

По его словам, Трамп не сможет сорвать строительство «Северного потока — 2».

Он также добавил, что в данном вопросе нет решения «в пользу» Украины.

Пушков подчеркнул, что Зеленскому необходимо решать вопрос о транзите газа с Москвой.

Ранее сообщалось, что Зеленский решил обсудить с Трампом «срыв» строительства «Северного потока — 2».