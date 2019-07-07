Зеленскому посоветовали не рассчитывать на Трампа
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о помощи президента США Дональда Трампа по «Северному потоку — 2».
«Зеленский зря рассчитывает на Трампа», — написал Пушков.
По его словам, Трамп не сможет сорвать строительство «Северного потока — 2».
Он также добавил, что в данном вопросе нет решения «в пользу» Украины.
Пушков подчеркнул, что Зеленскому необходимо решать вопрос о транзите газа с Москвой.
Ранее сообщалось, что Зеленский решил обсудить с Трампом «срыв» строительства «Северного потока — 2».