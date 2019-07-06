В России предложили распечатать Росрезерв

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша выступил с предложением воспользоваться резервными запасами топлива, чтобы нормализовать ситуацию на Дальнем Востоке. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Соответствующее предложение Аркуша направил заместителю руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолию Голомолзину.

Всего в направленном документе предлагается шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока.

Ранее эксперты дали оценку окончанию соглашения нефтяников и правительства о заморозке оптовых цен на топливо.