Арестован основатель «Домашних денег»

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Суд в Москве арестовал основного бенефициара микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама по делу о мошенничестве, передает ТАСС.

Он останется под стражей до 19 июля.

По материалам дела, Бернштаму вменяется ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Другие подробности дела не приводятся.