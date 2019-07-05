«Транснефть» прояснила ситуацию о приеме российской нефти Германией
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что операторы трубопровода «Дружба» в Германии и Польше принимают нефть по плану. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, компания связалась с немецкими и польскими трубопроводными операторами, чтобы прояснить ситуацию.
Он отметил, что в двух странах нефть принимают по плану, и никаких отклонений от графика нет.
Ранее СМИ сообщали, что Германия приостановила прием нефти из России.
Причиной такого решения стали якобы технические проблемы, а также «слегка завышенная концентрация» органических хлоридов в нефти.