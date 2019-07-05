Миллиардер погиб на Багамах

Вертолет упал на Багамских островах. Погибли семь человек, сообщает BNO News со ссылкой на источники.

Как отмечается, вертолет после взлета сначала исчез с радаров, а потом упал в Атлантический океан. На его борту находились 7 человек. Среди них был 61-летний миллиардер Кристофер Клайн, чье состояние превышает $1,8 млрд

Спасатели уже нашли тела всех погибших. На борту было четыре женщины и трое мужчин.

В настоящее время причина крушения вертолета пока неизвестна.