Немецкие НПЗ теперь борются с загрязненной нефтью из Польши, пишет Frankfurter Allgemeine

Загрязненная нефть снова идет на восточногерманские НПЗ, причем на этот раз источник загрязнения подозревают в Польше, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Из-за того, что трубопровод «Дружба» был перекрыт из-за загрязненной нефти из России, НПЗ приходилось искать другие источники поставок нефти и транспортировать бензин, дизельное топливо и авиакеросин издалека.

И вот теперь новое ЧП — конфликт между польским оператором линии Pern и его потребителями в Германии. Последние, по информации издания, жалуются, что нефть, поступающая в Германию, имеет более низкое качество, чем нефть, полученная Польшей из России в Белоруссию.

По сообщениям источников, нефть снова, хотя и не так сильно, загрязнена с хлоридами. Однако источник загрязнения уже не в России, а в Польше.

Самое простое объяснение состоит в том, что там новая нефть смешивается с хранящимся в резервуарах загрязненным сырьем из старых партий. Операторы НПЗ негодуют, ведь оборудование заводов уже подверглось воздействию агрессивных кислот.

Тема инцидента с трубопроводом «Дружба» обсуждалась в среду в Шведте во время рабочего визита главы «Роснефти» Игоря Сечина.

«Роснефть» пообещала, что после недавних инцидентов транспортировка сырой нефти будет профессионально контролироваться на всех этапах ее пути.

«Российские и европейские потребители должны быть уверены, что полученное ими сырье полностью соответствует качественным характеристикам сырья, сданного «Роснефтью» в трубопроводную систему», - говорится в заявлении компании, которая гарантирует своим потребителям «надежность и качество поставок нефти и нефтепродуктов в России и Германии».

Из-за ограниченных поставок нефти по трубопроводной системе «Дружба», дополнительная нефть сейчас поставляется через порт Росток, констатирует газета.

Генеральный директор Rosneft Deutschland Брайан Честерман говорит, что Федеральное министерство экономики и энергетики признало, что, в отличие от других стран, где была обнаружена загрязненная нефть, на восточногерманском рынке удалось стабилизировать ситуацию и что «использования запасов из федерального резерва получилось избежать».

«Проблема ещё очень далека от разрешения, чтобы ни говорила «Транснефть». Чтобы её решить потребуются не месяцы, а годы. Рассказывая о том, что трубопроводные поставки полностью восстановлены компания, очевидно, выдаёт желаемое за действительное. Неудивительно, что немецкий завод «Роснефти» получает значительные объёмы сырья по логистически сложному маршруту через порт Росток. И, думаю, ещё долго будет вынужден, использовать этот маршрут, чтобы полностью удовлетворить потребности рынка Восточной Германии в качественных нефтепродуктах», - говорит старший аналитик агентства WMT Consult Валерий Андрианов.